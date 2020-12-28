تصدر فيلم «اخبار العالم» للنجم توم هانكس، إيرادات شباك التذاكر الأمريكى خلال عطلة الكريسماس، محققا 1.1 مليون دولار بنحو 1900 دار سينما بالولايات الأمريكية.

«اخبار العالم» اخراج بول جرينجراس ويشارك فى بطولته هيلينا زينجل، نيل ساندلاندس، توماس فرنسيس ميرفى. وتدور أحداثه فى إطار دراما غرب أمريكى حول أحد سكان تكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

وتعد هذه المرة هى الأولى للنجم توم هانكس، التى يقدم فيها عملا ينتمى لفئة «الويسترن» أو أفلام الغرب الأمريكى.

ومن بين الأفلام الأخرى التى جرى إطلاقها خلال العطلة وسط أزمة كورونا هو فيلم «شابة واعدة» للنجمة كارى موليجان، وإخراج إميرالد فينيل فى أول ظهور لها فى فيلم روائى طويل بإيرادات بلغت 270 ألف دولار من 1310 صالات عرض أمريكية.

عُرض الفيلم لأول مرة فى مهرجان صندانس السينمائى وتدور احداثه فى إطار من التشويق والجريمة، وبعد تعرضها لصدمة كبيرة وحادث مأساوى فى الماضى، تقرر امرأة شابة الانتقام من الرجال الذين يحاولون اعتراض طريقها وتدمير حياتها.

على جانب آخر يواصل فيلم الرسوم المتحركة ذا كروودز: عصر جديد «The Croods: A New Age» تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكى، عقب طرحه نهاية نوفمبر الماضى.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الآن بشباك التذاكر العالمى 86 مليون دولار، حصد منها 28 مليونا بصالات السينما الأمريكية وجمع قرابة 57 مليونا من عائدات السوق الأجنبية.

الفيلم إخراج جول كراوفورد وبطولة نيكولاس كيج، و‌إيما ستون، و‌رايان رينولدز، و‌كاثرين كينر، و‌كلارك دوك، و‌كلوريس ليتشمان، و‌بيتر دينكلاج، و‌ليزلى مان.

وتعود فى الجزء الجديد عائلة كرود التى تعيش فى عصور ما قبل التاريخ للمشاركة فى مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة فى تحدٍ جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم. الفيلم من بطولة أصوات النجوم: نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلى مان، بيتر دينكلاج، وإخراج جول كراوفورد.