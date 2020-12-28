وفد مغربي يزور إسرائيل تمهيدا لإعادة فتح مكتب اتصال

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كشف مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين أن وفدا مغربيا وصل إسرائيل الأحد وذلك لإعادة فتح مكتب اتصال في البلاد.

وقال المصدر الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن الفريق "الفني" المغربي وصل الأحد بعد أيام قليلة من توقيع المغرب وإسرائيل إعلان تعاون برعاية أمريكية في الرباط.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يبقى الفريق في إسرائيل لبضعة أيام على أن يتبعه في وقت لاحق وفد أكبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووقع البلدان الثلاثاء 4 اتفاقات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين. ومن المقرر أن يتبادل البلدان أيضا فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

والجمعة، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس للقيام بزيارة إلى إسرائيل خلال محادثات هاتفية.

وأغلق المغرب في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.