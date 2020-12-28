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تقرير: روسيا تدرس فرض رسوم على صادرات حديد التسليح

حديد التسليح
حديد التسليح
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:15 ص

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية تدرس فرض رسوم على صادرات البلاد من حديد التسليح وحديد البليت المستخدم في إنتاج حديد التسليح.

وأشارت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية الروسية إلى أن شركات التشييد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد وبخاصة حديد التسليح وهو ما يؤثر على نشاط قطاع التشييد في روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بعد هذه الشكوى إلى نائب رئيس الوزراء اقترحت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار فرض رسوم بنسبة 13% على صادرات حديد البليت و12% على حديد التسليح بهدف الحد من الصادرات.

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