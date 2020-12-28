استطلاع: نظرة سلبية غير مسبوقة للنمساويين حيال المستقبل بسبب كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين عن نظرة سلبية غير مسبوقة منذ عقود لدى النمساويين حيال المستقبل بسبب جائحة كورونا.



وأوضح معهد (آي إم أيه إس) لقياس الرأي في مدينة لينتس شمالي النمسا أن ثلث من شملهم الاستطلاع فقط أبدوا مزاجا إيجابيا حيال العام الجديد.



وأضاف المعهد أن الأسباب الرئيسية لقلق النمساويين حيال المستقبل تتمثل في جائحة كورونا وتطورات الوضع الاقتصادي والخوف على الوظيفة.



كان استطلاع مماثل أجري نهاية العام الماضي أظهر أن 60% من النمساويين ينظرون بتفائل حيال عام 2020.



وتابع المعهد أن المقارنة بين نتائج العام الحالي والعام الماضي تشير إلى حدوث أكثر التباين وضوحا في المزاج الأساسي لدى النمساويين منذ عام 1972 الذي بدأ فيه إجراء استطلاع العام الجديد.



وشمل الاستطلاع الذي أجراه (آي إم أيه إس) في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وكانون أول/ديسمبر الجاري 1017 شخص تبدأ أعمارهم من 16 عاما.