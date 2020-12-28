مصدر بالأهلي: الخطيب رفض التعاقد مع أوباما وطالب بعودة عمار حمدي

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تعاقد الفريق مع يوسف أوباما، صانع ألعاب نادي الزمالك الذي سينتهي عقده مع فريقه بعد أيام قليلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "عندما تم عرض إسم يوسف اوباما على محمود الخطيب، رفض وطلب عودة عمار حمدي بعد نهاية الموسم الحالي أفضل".

وأضاف: "قيل في لجنة التخطيط إسم يوسف اوباما بالفعل ولكن الخطيب رفض تماما وطالب بعودة عمار حمدي لأنه اهلاوي ومنها لإثارة الأزمات مع نادي الزمالك حاليا".

وينتهي عقد يوسف اوباما مع الزمالك في يناير المقبل ويحق له الانتقال لأي فريق أخر وتم عرض اسمه على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.