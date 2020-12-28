السعودية تعلن عن أكبر صفقة استحواذ على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن صفقة الاستحواذ هذه تعد الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب، إن هذه الصفقة تعزز حضور شركة SAMI في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها، مشيرا إلى أن الاستحواذ سيعزز فرص شركة الإلكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها.

وأكد أن هذا الإنجاز يسهم في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، مشيرا إلى أن الاستحواذ يمثل مستقبل منظومة الدفاع المحلي وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، والتصدير.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC سيساعد الشركة على تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن هذه الصفقة ستوفر استكشاف آفاق جديدة في مجالات التقنيات المتطورة داخل المملكة وخارجها، وكذلك مواصلة تنمية قدرات الكوادر الوطنية.

ووفق الوكالة، نفذت شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومنذ تأسيسها عام 1988، أكثر من 1000 مشروع بنسبة إنجاز 100%، وشهدت إيرادات شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC خلال السنوات الماضية نموا كبيرا، حيث ارتفعت إيرادات عام 2019م إلى 2.32 مليار ريال سعودي، مقابل 2.07 مليار ريال سعودي خلال عام 2018م، و1.92 مليار ريال سعودي خلال عام 2017.