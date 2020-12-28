رامي رضوان معلقا على تبرعه ببلازما دمه بعد تعافيه من كورونا: معتقدش حد عنده قلب هيرفض دا

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه فوجئ برسالة من مدير عام خدمات نقل الدم القومية، يطلب منه التبرع ببلازما إن كان يرغب بذلك، مضيفًا: «تواصلت معاه على الفور، وسألته إن كان الموضوع مازال قائمًا؟».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن مدير عام خدمات نقل الدم أخبره بالنتائج المطمئنة التي يحدثها حق بلازما دم المتعافين لمصابي كورونا، مؤكدًا أنه على الفور وافق بالتبرع ببلازما دمه.



وأشار إلى أنه خضع أمس لعملية التبرع ببلازما دمه، موضحًا أن الإجراء بسيط والخدمة داخل المركز على أعلى مستوى من النظافة والتقدم العلمي.

وأوضح أن الحقن ببلازما الدم إجراء يتخذ للحالات الحرجة من كورونا، ويتم تعاطيه على جرعتين، متاعبًا: «معتقدش حد عنده قلب هيرفض يعمل دا».

وتابع مازحًا: «أكثر حاجة طلعت بيها من التجربة إزاي الواحد يسلي نفسه لو قاعد لوحده».



