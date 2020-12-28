نواب فردي بورسعيد: الرئيس أرسى مبدأ الديمقراطية وأطلق قطار الشباب

أكد نواب المقاعد الفردية بمحافظة بورسعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير وأطلق قطار الشباب نحو تحمل المسئولية والدليل على ذلك هذا الكم من الشباب في المناصب السياسية وخصوصا مجلس النواب والشيوخ.



جاء ذلك على هامش حفل استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، للنواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة.



وقال النائب الشاب حسن طارق عمار عن الدائرة الأولى "ضواحي، عرب، شرق، بورفؤاد"، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي أعطى الشباب فرصتهم في تقاليد المناسب وعليهم أن يكون محل المسئولية.



وأضاف عمار، أنه يجب على الشباب استغلال هذه الأجواء لتأكيد دورها والدفع نحو المزيد، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على توفير الأجواء السياسية التي تدعم مشاركة الشباب في كل قطاعات الدولة.



ولفت إلى أن تمثيل الشباب في مجلس النواب، بالإضافة إلى أهل الخبرة الموجودة في تركيبة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدا أن الدولة عملت على الدعم بالشباب من أجل تحقيق هدف المواطنين بالروح الحماسية التي يتمتع بها الشاب.



وأشار إلى أن توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وخصوصا في منطقة بورسعيد ستكون شغله الشاغل عبر مساعدة الحكومة في وضع المزيد من القوانين الاقتصادية التي تدعم الاستثمار المباشر.



وأوضح أن هناك العديد من الرؤى والأفكار التي يحملها في برنامجه سيعمل وبالمساعدة مع الحكومة والنواب على وضعها على خريطة العمل في المنطقة الصناعية في بورسعيد، مؤكدا أن الأجواء العامة تشر إلى أن مجلس النواب القادم سيكون نقلة حقيقية في الحياة البرلمانية المصرية.



وشدد على أن التركيبة الحزبية والسياسية الجديدة في مجلس النواب القادم ستكون نقطة انطلاق في العمل النيابي عبر خبرات موجود في مختلف المجالات، معربا عن أمله أن يكون الهدف والشعار داخل أروقة المجلس هو العمل ثم العمل من أجل وطن مستقر ومتقدم.

من جانبه، قال النائب الشاب أحمد فرغلي عن دائرة "الزهور والمناخ والجنوب والغرب" بمحافظة بورسعيد، أن القيادة السياسية أعطت الشباب الفرصة واستغلها الشباب وحققوا نجاحات في عدة مجالات وبالتالي أتيحت لهم الفرصة مرة أخرى.



وأشار فرغلي، إلى أن الشباب الذي تولى مهام في بداية انطلاق قطار الشباب في عهد الرئيس السيسي نجحت وأصبحت الآن تتمتع بأنها من الشباب وبالخبرة المكتسبة.



ولفت إلى أن تركيبة مجلس النواب الجديد تؤكد أن هناك تغيير في المشهد البرلماني عبر نواب الشباب والمرأة مع وجود الخبرات الأخرى، معربا عن أمله في أن تحقق هذه التركيبة الجديدة المزيد من النجاحات من أجل أن تستمر مصر دولة شابة وطموحة ولديها من الكوادر ما يؤهلها أن تكون من الصفوف الأولى في العالم المتقدم.



وأضاف أن قانون الاستثمار والإسكان والجمارك وغيرها من القوانين ربما تحتاج إلى تعديلات وهذا أمر طبيعي بعد التطبيق، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات هو الصالح العام لخدمة المواطن.



ونوه بأن بورسعيد ستكون نموذج يحتذى به في مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أنه سيتابع من خلال وجوده في البرلمان وبالمشاركة مع النواب والحكومة سير العمل في هذا المشروع من أجل استمرار نجاحاته وتطبيقه في مختلف محافظات مصر.



وتابع فرغلي أن المرأة استطاعت أن تفرض نفسها في مجلس النواب السابق وبالتالي سيكون دورها أكبر في البرلمان القادم، مشيدا بتجربة المرأة في المناصب القيادية باعتبارها نصف المجتمع وأن لم تكن المجتمع كله.



وأعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، استقبال 101 نائب من أصل 108 من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة.



وقال المستشار فوزي إن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسمياً غداً الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة، هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالي عدد 86 نائباً.



جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي بدأت من الأحد وتنتهي غداً الثلاثاء 29 ديسمبر.