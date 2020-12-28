 بالفيديو.. بدء توزيع اللقاحات المضادة لكورونا في إيطاليا - بوابة الشروق
الإثنين 28 ديسمبر 2020 4:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. بدء توزيع اللقاحات المضادة لكورونا في إيطاليا

نور رشوان
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 4:19 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 4:19 م

عرضت فضائية «euronews عربي»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا.

وأعلنت السلطات الإيطالية عن توفير 11 طائرة و73 مروحية وأكثر من 360 عربة لتوزيع اللقاح، على عشرين منطقة في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك