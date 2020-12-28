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عرضت فضائية «euronews عربي»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا.
وأعلنت السلطات الإيطالية عن توفير 11 طائرة و73 مروحية وأكثر من 360 عربة لتوزيع اللقاح، على عشرين منطقة في البلاد.