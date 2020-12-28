شرطة هونج كونج تصدر مذكرات توقيف دولية في حق 30 هاربا بالخارج

أصدرت شرطة هونج كونج، مذكرات توقيف دولية في حق 30 شخصا وصفتهم الصحافة الصينية بـ "الانفصاليين" الذين هربوا إلى الخارج، من بينهم نائبان سابقان معارضان في برلمان هونج كونج.

ويوجد على قائمة المطلوبين دوليا من طرف بكين، عبر شرطة إقليم هونج كونج الخاضع لسيادتها، موظف سابق في قنصلية بريطانيا في هذا الإقليم وعدد من الوجوه المعارضة للصين، حسب صحيفة "جلوبل تايمز" الصينية.

وأوضحت الصحيفة، أن بكين تطلب تسليم هؤلاء الفارين بتهمة السعي لتفكيك وحدة البلاد و"التخابر مع القوى الخارجية لضرب الأمن القومي" وانتهاكات أخرى، مضيفة الصحيفة، استنادا إلى الشرطة المحلية، أن غالبيتهم لجؤوا إلى "أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو إلى جزيرة تايوان"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت وسائل الإعلام في هونج كونج أن 40 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و73 عاما، ومن ضمنهم 32 رجلا و8 نساء، تم توقيفهم من طرف الشرطة يوم 26 ديسمبر بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي بشأن هونج كونج.