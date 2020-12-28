 الفلبين تمدد القيود المفروضة على التنقل بسبب كورونا في مانيلا - بوابة الشروق
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الفلبين تمدد القيود المفروضة على التنقل بسبب كورونا في مانيلا

الكورونا في الفلبين - ارشيفية
الكورونا في الفلبين - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:48 م
أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين، توسيع دائرة القيود المفروضة على الحركة في منطقة العاصمة مانيلا حتى نهاية يناير المقبل ، مع إبقاء معظم البلاد تحت القيود الأكثر تخفيفا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن دوتيرتي القول ، إن العاصمة مانيلا - التي تمثل أكثر من ثلث
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - ومدينة دافاو ، المركز الاقتصادي لجزيرة مينداناو، هما من بين المناطق القليلة التي وضعت تحت ما يسمى بحالة الحجر الصحي العامة للمجتمع، حيث يسمح لمعظم الشركات بالعمل بقدرة محدودة.

وفي حين انخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفلبين من ذروته في شهر آب / أغسطس  الماضي ، لا تزال البلاد تصارع أحد أسوأ الفيروسات التي اجتاحت جنوب شرق آسيا.

وسجلت الفلبين 766حالة إصابة مؤكدة اليوم الاثنين ، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 470  ألف إصابة مؤكدة بالفيروس الفتاك.

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