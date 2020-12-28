حرس الرئيس الفلبيني يحصل على لقاح كورونا غير مصرح باستخدامه بعد

أعلن مسؤولون فلبينيون اليوم الإثنين، أن جنودا مكلفين بحراسة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، حصلوا على لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، طورته شركة صينية لم يحصل على تصريح بعد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الميجور جنرال إدجارد أريفالو، إن أعضاء الفريق الأمني الرئاسي حصلوا على اللقاح بسبب "طبيعة مهمتهم ووظيفتهم".

ولكن أريفالو قال إنه لم يكن "مطلعا على الترتيبات الخاصة بكيفية الحصول على اللقاحات".

من جانبه قال البريجادير جنرال جيسوس دوراتني، رئيس الفريق الأمني الرئاسي، إنه قد تم إعطاء اللقاح للجنود الذين يحرسون دوتيرتي، للتأكد من أنهم لا يشكلون أي تهديد على صحة الرئيس وسلامته.

وقال في بيان له إن "الأمن القومي يفرض حماية الرئيس، بصفته القائد العام، من أي صورة تشكل تهديدا، ولاسيما من مرض كوفيد-19 حفاظا على استقرار أمتنا".

ولم يتضح عدد أعضاء الفريق الأمني الرئاسي الذين حصلوا على اللقاح.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك، إن أفراد الأمن حصلوا على اللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية.