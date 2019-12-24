تطوير العشوائيات: الانتهاء من 296 منطقة غير آمنة بتكلفة 29 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن عدد المناطق غير الآمنة 375 بعدد 240 ألف وحدة، ويسكنها نحو 1.5 مليون مواطن، لافتًا إلى تخصيص 38 مليار جنيه لتطوير هذه المناطق.

وأضاف صديق، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الصندوق انتهى من تطوير 296 منطقة غير آمنة بعدد 180 ألف وحدة، وتكلفة بلغت 29 مليار جنيه، مشيرًا إلى استمرار مجموعة من المشروعات الجارية.

ولفت إلى ظهور باكورة حصاد المشروعات الجارية، خلال الفترة المقبلة، كمشروع «بشاير الخير 5»، و«معا» و«الخيالة» و«الرويسات» في جنوب سيناء و«منطقة الصيادين» برأس البر.

وذكر المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق تولى تطوير مجموعة من المناطق غير الآمنة في محافظات الصعيد كمنطقة الصحابي في أسوان، ومنطقة المنشأة في سوهاج، وعشش محفوظ ومدينة العمال في المنيا، إضافة إلى مناطق بمحافظات حلايب وشلاتين والوادي الجديد.

وأوضح أن المناطق غير الآمنة تحوي أربعة درجات من الخطورة، الأولى الخطورة الداهمة، والدرجة الثانية سكن غير ملائم ، والثالثة تتعلق بمناطق الضغط العالي أو الملوثة صناعيًا.

وأشار صديق، إلى أن 40% من المساحة العمرانية لمصر غير مخططة، فضلًا عن أن القاهرة بها ما لا يقل عن 20 ألف فدان غير مخطط، قائلًا إن الصندوق يسعى لتطوير هذه المناطق ضمن رؤية مصر 2030.