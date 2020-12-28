ألمانيا تسجل 10 آلاف و976 إصابة جديدة و348 حالة وفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 10 آلاف و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و651 ألفا و834 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 348 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 30 ألفا و126 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و255 ألفا و700 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 365 ألفا و900 حالة نشطة في البلاد.