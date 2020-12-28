حكاية كنزة «سلاحف النينجا» التي خطفت الأضواء بعيد الميلاد

ونشرت تغريدة بموقع تويتر ضمت صورتين لها جنباً إلى جنب، ترتدي في إحداها الكنزة الجديدة وفي الأخرى تلك التي ارتدتها وهي طفلة قبل 30 عاماً.

وحتى كتابة هذه السطور، حصلت التغريدة على أكثر من 18 ألف إعجاب.

"أفضل أم في العالم"

وعرّف الفيلم المزيد من الناس على شخصيات السلاحف فائقي القوة ليوناردو ومايكل أنجلو ودوناتيلو ورفائيل، الذين كانوا قد ظهروا في مسلسل تلفزيوني في الثمانينيات من القرن العشرين، مقتبس عن روايات مصورة تحمل الاسم نفسه.