وزيرة خارجية السويد تزور السودان الشهر المقبل

أفادت وزارة الخارجية السودانية، بأن وزيرة خارجية السويد آن ليندي ستزور السودان الشهر المقبل.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاثنين، أن عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف بحث مع سيقني بورقستلار سفيرة مملكة السويد لدى السودان، ترتيبات زيارة وزيرة خارجية السويد إلى السودان.



وأوضحت أن الزيارة تؤكد اهتمام السويد بمساندة ودعم السودان في هذه الفترة المهمة، خاصة في مجالات بناء السلام والتنمية الزراعية وتعزيز مشاركة المرأة في الحكم.



وثمن قمر الدين شراكة ودعم مملكة السويد لبلاده.. مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات الأكاديمية والتجارية والاستثمار وعلى رأسها مجال المواصلات العامة.



من جانبها، هنأت سفيرة السويد، وزير خارجية السودان، بإنجازات حكومة الفترة الانتقالية، وأبرزها توقيع اتفاق السلام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان حصانته السيادية، وبدء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما عبرت عن دعم بلادها الكامل لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.