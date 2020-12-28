بكين ترد على واشنطن وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

طالبت بكين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالتوقف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن واشنطن "تتجاهل الحقائق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، أن بكين "تعارض بشدة" التصريحات الأمريكية بشأن هونج كونج، وحث الولايات المتحدة على "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي هذه التصريحات من الجانب الصيني، بعد أن دعت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الاثنين، السلطات الصينية إلى الإفراج الفوري عن 12 شخصا من هونج كونج والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد، والصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".

ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص، من بين 12 شخصا، من هونج كونج أمام القضاء الصيني، كان قد تم احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان.