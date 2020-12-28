الكرملين: بوتين ونظيره الصيني مستعدان للتعاون في إنتاج اللقاحات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج عن استعدادهما لتكثيف التنسيق على الساحة الدولية للحفاظ على السلام والاستقرار.



وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "أن الرئيسين أعربا، خلال محادثة هاتفية، عن الاستعداد لتكثيف تنسيق الخطوات على الساحة الدولية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".



وجرى التأكيد في البيان، على أن قائدي البلدين سيظلان على اتصال عمل مستمر.



كما أشاد الرئيس الروسي ونظيره بالجهود الفعالة التي يبذلها البلدان لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الزعيمان على أهمية التعاون في إنتاج اللقاحات.



وأشار البيان إلى أنه "تم التنويه إلى الجهود المشتركة الفعالة للإدارات المعنية في البلدين لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. وتم تسليط الضوء على أهمية التعاون في تطوير وإنتاج اللقاحات".