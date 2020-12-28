أكد أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على مسؤوليته الشخصية أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام يوم 30 أو 31 من شهر يناير المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على " أون سبورت إف إم" اليوم الإثنين:" انتخابات اتحاد الكرة ستقام في نهاية شهر يناير المقبل هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، وذلك بعد ترحيب مجلس الوزراء باستثناء اتحاد الكرة من قرار منع إقامة الجمعيات العمومية في الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: " أبوريدة فعل كل ما يريده للعودة مرة أخرى بمجلسه كاملًا لرئاسة اتحاد الكرة، كانت هناك أمس الأحد جلسة في مقر الجبلاية بين أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني وخالد لطيف ومحمد أبوالوفا برعايته، تناقشا خلالها لوضع خطة الانتخابات".

وأكمل: " تم الاتفاق بينهم على عدم إدراج بند الـ8 سنوات في اللائحة، وسيكون عدد الأندية في الجمعية العمومية لـ96 نادي، كما تم الاتفاق على منع الإعلاميين من الترشح".

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل استثناء الجبلاية من قرار حظر إجراء الجمعيات العمومية بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراء الانتخابات فى نهاية مدة اللجنة المحدد لها يوم 31 يناير المقبل