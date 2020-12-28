افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الإثنين، مشروع صرف صحي قرية السواحل بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور المهندسة أميمة متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمعت "المحافظ" إلى شرح تفصيلي عن المشروع الذي يضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل، وكذا شبكة انحدار تحتوى على خطوط انحدار "UPVC" أقطار مختلفة بطول 2.5 كم، وأيضاً خط طرد قطر 355 مم مواسير "H. D. P. E" بطول 6.5 كيلو متر تم ربطه على محطة معالجة كفر البطيخ بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، كما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 13 ألف نسمة بقرية السواحل.