تركيا: تحييد 8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحييد 8 مسلحين من منظمة حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) الذي تصفه بانه منظمة إرهابية بغارة جوية شمالي العراق.



وذكرت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أن سلاح الجو التركي نفذ غارة على منطقة أفاشين باسيان شمالي العراق، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مكان 8 إرهابيين من "بي كيه كيه"، بحسب وكالة الأناضول للأبناء التركية.



وأكدت الوزارة تحييد الإرهابيين الـ8 في الغارة الجوية، مشددة على أن عملياتها ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.



وبحسب الأناضول، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



ووفقا لبيانات الأناضول، أسفرت هجمات "بي كيه كيه" منذ مطلع حقبة ثمانينيات القرن الماضي عن مقتل قرابة 40 ألف من المدنيين وقوات الأمن والجيش في تركيا.