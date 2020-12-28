 طالبان تختطف 15 مدنيا وسط أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طالبان تختطف 15 مدنيا وسط أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 10:24 ص

أفاد مسئولون محليون أن حركة طالبان اختطفت 15 راكبا على أحد الطرق السريعة في إقليم جازني.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين محليين، قولهم إن مسلحي طالبان أوقفوا سيارة تقل 15 راكبا كانوا في طريقهم من منطقة جاغوري إلى منطقة قره باغ في إقليم جازني.

من جهة أخرى، أكد ممثل الإقليم في البرلمان عارف رحماني لـ "خاما برس" أن مسلحي طالبان اختطفوا 15 راكبا، مضيفًا أن هؤلاء المسلحين خطفوا سابقًا ستة ركاب آخرين لم يطلق سراحهم حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مسلحون من طالبان ركاباً في طريقهم إلى جازني.


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