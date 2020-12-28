أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عدم وجود استثناءات بخصوص إقامة انتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الدعم المتواصل من الوزراة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية عبر «راديو 9090»: «لا استثناءات في انتخابات اتحاد الكرة، نحترم قرارات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وهو من طلب تعيين 3 أشخاص لإدارة الاتحاد».

وبسؤاله عن وضعية نادي الزمالك، وما أثير حول اجتماعه مع التونسي فرجاني ساسي، قال صبحي: «من البداية قلنا إننا ندعم كافة الكيانات، تدخلنا في أزمة الأهلي الموسم الماضي ونكرر الأمر مع الزمالك هذا العام».

وأضاف: «مع احترامي لكل من أدار النادي، دور الوزارة هو الحفاظ على الكيان، عملنا هو مساعدة الزمالك على استعادة حقوقه».

وأتم: «كما سبق وقلت ساسي كان يرغب في الاطمئنان على وضعية النادي، في النهاية الأهلي والزمالك صورة للكرة المصرية داخل مصر وخارجها».