بايدن يخطط لتطبيق قانون الإنتاج الدفاعي لدعم لقاح كورونا

أعلن عضو في الفريق الاستشاري لمكافحة والتصدي لجائحة كورونا إن الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط لتطبيق قانون الإنتاج الدفاعي بعد توليه منصبه الشهر المقبل لتعزيز إنتاج لقاحات فيروس كورونا.



قالت الدكتورة سيلين جوندر ، عضو المجلس الاستشاري لبايدن خلال مقابلة قناة CNBC: "سترونه يستشهد بقانون الإنتاج الدفاعي .. الفكرة هنا هي التأكد من إنتاج معدات الحماية الشخصية ، وسعة الاختبار والمواد الخام للقاحات بإمدادات كافية."



قانون الإنتاج في زمن الحرب ، الذي يسمح للرئيس بإجبار الشركات على إعطاء الأولوية للتصنيع للأمن القومي ، يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في تأمين المكونات والمنتجات المتخصصة التي يحتاجها المصنعون لإنتاج لقاحات كوفيد، أفادت إن بي سي نيوز الأسبوع الماضي أن فريق بايدن كان يدرس ما إذا كان سيتم تطبيق القانون لإنتاج اللقاح.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن شركة فايزر ، التي تصنع أحد لقاحي Covid المعتمدين للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ، بدأت في مطالبة إدارة ترامب في سبتمبر بمساعدة شركة الأدوية العملاقة في الحصول على بعض الإمدادات اللازمة للإنتاج ، لكنها شعرت بخيبة أمل بسبب نقصها.



كانت الولايات المتحدة تتفاوض مع شركة فايزر لتأمين جرعات لقاح إضافية بالإضافة إلى 100 مليون جرعة أصلية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها، وفي الأسبوع الماضي ، قالت فايزر إنها أبرمت صفقة لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 مليون جرعة إضافية بحلول يوليو.



وتلقى أقل من مليوني شخص اللقاح حتى يوم السبت ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وهذا أقل بكثير من هدف الإدارة المعلن سابقًا بتلقيح 20 مليون شخص قبل نهاية الشهر.



وقال منصف السلاوي رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح كورونا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن تكثيف التطعيمات يسير أبطأ مما كان متوقعًا، "نحن هنا لمساعدة الدول على الإسراع بشكل مناسب" ، مضيفًا أن هدف 20 مليون لقاح "من غير المرجح أن يتحقق".