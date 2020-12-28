الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع غدًا الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع يوم الأربعاء المقبل، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بالفترة من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل، توقعت تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.