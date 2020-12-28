وجد البحار الهندي فيرندراسينه باسيل، نفسه فجأة عالقا فى الأزمة بين الصين وأستراليا ليبقي حبيس سفينته مع 23 فردا لـ6 شهور دون الإذن لهم بإفراغ حمولتهم أو الرحيل وذلك ليس حالة وحدة بل مئات البحارة الأستراليين الذين يدفعون ضريبة مشكلة أسترالياالبائعة لشحنات سفنهم مع الصين بلد الشركات المشترية.

وبحسب صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية، كان منع الصين غير الرسمي لإنزال شحنات الفحم الأسترالي أحدث حلقات النزاع الدبلماسىبين البلدين لتبقى 70 سفينة تقل 1600 بحار ونحو 10 طن من الفحم حبيسة الموانئ الصينية.

ويقول باسيل، إنه يحلم كل يوم بابنه الذي لا يستطيع رؤيته ويستيقذ كل يوم باكيا فى فراشه.

ويقول جوراف سينغ ملاح سفينة أنستازيا حبيسة أحد الموانئ الصينية، إن الأمر أصبح مرعبا إذ أن أفراد الطاقم أصبحوا لا يخرجون من غرفهم بسبب الإكتآب، بينما أقدم أحدهم على الانتحار.

وأما عن رد الحكومة الصينية علي إستفسارات الصحيفة، فقال جاو ليجيان متحدث الخارجية، إن الأمر يتعلق بمكافحة أسباب تلوث الهواء التي منها الفحم، بينما قال مسؤول آخر إنها الجائحة.

وأما عن عدم السماح للسفن الأسترالية بالمغادرة بعد رفض استقبال حمولتها فيقول جان ديلمان من شركة كيرغال إحدى الشركات المشغلة لسفينة جاك أوناند التي يعمل عليها باسيل، إن الشركات الصينية المشترية للفحم لم تعطى الإذن لإدارة الموانئ للسماح للسفن بالمغادرة، وفقما ينص عليه القانون الصيني.

ويقول دين سمر من الاتحاد الأسترالي للبحارة، إن تعدد الشركات المالكة للسفن الأسترالية والشركات البائعة للشحنات والأخرى المشترية يجعل الأمر في غاية التعقيد.

ويذكر أن الصين منعت من قبل رسميا إستيراد الخمور والخشب الإسترالى لترد عليها أستراليا إبريل الماضى بتحقيق عن علاقتها بانتشار الفيروس المستجد ولترد الصين بمنع غير رسمي لإنزال شحن الفحم الأسترالي منذ يونيو الماضي.

وقام أهالى البحارة العالقين بعمل حساب خاص بهم علي تويتر لجمع توقيعات لإطلاق سراح البحارة.

ويقول باسيل إن بعض البحارة لديه المصابون بأمراض مزمنة نفذت أدويتهم كما أن أحد رجاله توفى أباه ولم يتمكن من حضور جنازته، والآخر أصيبت والدته بالسرطان ولا يستطيع مساعدتها.

ويقول سينغ إنه لا يعلم ما جريمته ولما يتم عقابه علي أزمة دبلماسية لا شأن له بها.