مركز السيطرة على الأمراض: لا تغسل الدجاج قبل طهيه حتى لا تنتشر الجراثيم

يعد غسل الدجاج النيء بعد شرائه من الطقوس المعتادة التي يقوم بها معظم الأشخاص، لكن أثبتت الكثير من الدراسات أن هذا يمكن أن يشكل خطورة على الصحة العامة، حيث قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن غسل الدجاج قبل الطهي ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل يمكن أن ينشر الجراثيم أيضًا، وذلك كما جاء في موقع "إن إتش أس".

وقال مركز السيطرة على الأمراض، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "لا تغسل دجاجك النيء! يمكن أن يؤدي الغسيل إلى انتشار الجراثيم من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى في المطبخ".

وفي تغريدة أخرى، أوضح المركز الأمريكي أيضًا لماذا يجب تجنب غسل الدجاج النيء بأي ثمن، وذكر أن الجراثيم الموجودة على الدجاج تُقتل بالطبخ لا بالغسل؛ لذلك فإن غسل الدجاج النيء تحت الماء يمكن أن ينشر الجراثيم فقط ولا يزيلها.

وتابع المركز الأمريكي: "لم نكن نقصد إثارة حماسك بشأن عدم غسل الدجاج! لكن هذا صحيح، حيث إن قتل الجراثيم يكون عن طريق طهي الدجاج جيدًا وليس غسله؛ لذلك يجب عدم غسل أي دواجن أو لحوم أو بيض قبل الطهي".

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض، أن الدجاج هو أكثر اللحوم التي يأكلها الأمريكيون، لكن الدجاج النيء يتلوث أحيانًا بالبكتيريا مثل السالمونيلا، والكلوستريديوم بيرفرينجنز، والكامبيلوباكتر، موضحا أنه إذا كنت تأكل دجاجًا غير مطبوخ جيدًا أو أطعمة أخرى أو مشروبات ملوثة بالدجاج النيء أو عصائره، فقد تصاب بمرض منقول بالغذاء، والذي يسمى أيضًا "التسمم الغذائي".

وأكد مركز السيطرة على الأمراض، أنه إذا وضع الدجاج النيء في الحوض لغسله، يمكن أن ينتقل أي نوع من الجراثيم أو البكتيريا الموجودة عليه إلى الحوض أو أي أدوات أخرى أيضًا.

• كيف تتأكد من خلو الدجاج من الجراثيم؟

يجب التأكد من طهي الدجاج جيدًا قبل تناوله، والحرص الدائم على غسل السكين ولوح التقطيع المستخدم في تقطيع الدجاج، قبل استخدامها مرة أخرى لتقطيع الخضار الأخرى، حيث قال مركز السيطرة على الأمراض: "لا تضع أبدًا طعامًا مطبوخًا أو منتجًا طازجًا على طبق أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر كان يحتوي في السابق على دجاج نيء، مع الحرص على غسل اليدين بالصابون بعد تقطيع الدجاج قبل الشروع في تقطيع الخضروات الأخرى".