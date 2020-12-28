 وفاة أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بكلية طب طنطا متأثرة بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بكلية طب طنطا متأثرة بكورونا

جامعة طنطا - ارشيفية
جامعة طنطا - ارشيفية
علاء شبل:
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:05 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:05 م
توفيت الدكتورة هناء نوفل أستاذ الباثولوجيا الإلكلينيكية بكلية الطب بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.

ونعت جامعة طنطا وكلية الطب، الطبيبة الراحلة والتى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل العزل الصحى، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الطبيبة الراحلة، ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منها وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزلها داخل العزل الصحى وتدهورت حالتها الصحية، إلى أن وافتها المنية.

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