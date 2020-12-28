رئيس جامعة الأزهر: اللغة العربية الطريق للتمكن في مجال الإعلام

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أن الطريق إلى التميز في مجال الإعلام يكون من خلال التمكن من اللغة العربية وأدواتها.



جاء ذلك خلال احتفالية نظمها قسم الصحافة والنشر بكلية إعلام جامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد العظيم خضر، اليوم الاثنين لتكريم أوائل القسم الحاصلين على تقدير ممتاز من خريجي العام الماضي وسنوات النقل، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير هذا العام.



وطالب المحرصاوي، خلال كلمته، الشباب بعدم الانسياق خلف الشائعات، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في التثبت والتيقن قبل نشر الأخبار.



من جانبه، أكد رئيس قسم الصحافة والنشر حرصه على تكريم الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد.. مشيرا إلى أنهم المستقبل وعماد التقدم والتنمية والنهضة الحقيقة.



بدوره، أشاد علاء ثابت بطلاب الأزهر الشريف، وحثّهم على المضي قدمًا في مسيرة التعلم ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم، وأن يلتزموا المنهج الأزهري في مسيرتهم المهنية وحياتهم وجميع شؤونهم.



استضاف الحفل علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والإعلامي الأستاذ محمد عبد العظيم كبير مذيعي البرامج الدينية بالتليفزيون المصري للمشاركة في التكريم.