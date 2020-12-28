بدء محاكمة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيى بتهمة الفساد

بدأت اليوم الإثنين محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة محاكمة أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الوزراء والولاة ورجال الأعمال في قضية اتهامهم بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة (شمال شرق البلاد).

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن قائمة المتهمين في القضية تضم أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغني زعلان، وعدد من ولاة سكيكدة ورجل الأعمال محمد بن فسيح وعدد من المسؤولين التنفيذيين بولاية سكيكدة.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال عدد من المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم.

وتعد هذه هي القضية الخامسة التي يحاكم فيها أويحيى بتهمة الفساد، حيث سبق أن صدرت ضده أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بعد إدانته في 4 قضايا أخرى .

وسبق للقضاء الجزائري الحكم على أويحيى بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة بالفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والسجن 12 عاما في قضة فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عاما في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد، والسجن 10 سنوات في قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.