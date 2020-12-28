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هيئة كبار العلماء: أي مواطن لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية خارج عن الشرع

الشيخ علي خليل
الشيخ علي خليل
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 2:06 ص

قال علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تطهير الأماكن والنظافة الشخصية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري شرعًا، نظرًا لأن هذه الإجراءات تمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «عدم التزام أي مواطن بالإجراءات الاحترازية يعتبر خروج عن الشرع.. كأنه ارتكب ذنبًا كبيرًا وسيحاسبه الله عليه».

وعن التغيير بالاستحالة، أكد أن الخمر إذا تحول إلى خل تطهر ويجوز استعمالها، ومثلها مشتقات الخنزير، مضيفًا: «إذا تحولت خلايا الخنزير إلى لقاح يستقاد منه في شفاء الناس من الأمراض فإنه يجوز استخدامها شرعًا دون قيد أو شرط».

وتابع: «الأشياء العلاحية التي وضعت على خلايا الخنزير حولته من الحرمة إلى الحل، وهذا يسمى طهارة بالاستحالة، وهو مصطلح فقهي».

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