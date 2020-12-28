اقتراب الصين والاتحاد الأوروبي من إقرار اتفاقية الاستثمار

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد والصين أصبحا على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاقية لتنظيم العلاقات الاستثمارية بين الجانبين بعد موافقة سفراء دول الاتحاد وعددها 27 دولة على المضي قدما نحو الاتفاقية.



يذكر أن اتفاقية الاستثمار التي يجري التفاوض بشأنها بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ سبعة أعوام ستضمن للشركات الأوروبية العاملة في الصين منافسة الشركات المحلية على قدم المساواة، كما ستضمن للشركات الصينية الدخول إلى الأسواق الأوروبية.



وقدمت الصين تنازلات جديدة للشركات الأوروبية للدخول إلى سوقها، لكن تقارير ذكرت أن المفاوضات بين الجانبين توقفت خلال الأسبوع الماضي بسبب استمرار الكثير من الخلافات بين الجانبين، بحسب مسودة الاتفاقية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس الماضي.



وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أطلعت السفراء على حالة الاتفاق اليوم الاثنين، وسلطت الضوء على التقدم المحرز في قضية معايير العمل المثيرة للجدل.



وأضاف الدبلوماسي إن "سفراء الاتحاد الأوروبي رحبوا على نطاق واسع بالتقدم الأخير في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين". وخلصت رئاسة المجلس في نهاية الاجتماع إلى أنه لم يرفع أي وفد إشارة اعتراض على ما تحقق وأن الطريق أصبح مفتوحا أمام الحصول على التأييد السياسي من حكومات دول الاتحاد على الاتفاق.



وبحسب المسودة فقد تمت تنحية قضية التمييز ضد الشركات الأوروبية في المشتريات العامة بالصين جانبًا، ولكن تم الاتفاق على درجة أكبر من الشفافية في حالات الدعم الحكومي للشركات.



وقدمت بكين تنازلات جديدة في مجال خدمات النقل البحري والجوي، والتمويل، والكمبيوتر، والأبحاث والتطوير، والسيارات ذات المحركات البديلة، والاتصالات، وخدمات الحوسبة السحابية، وكذلك في مجال تشغيل المستشفيات الخاصة، وفقًا للوثائق الداخلية الخاصة بالاتفاق من بروكسل.



وفي بداية المسودة، أكد الجانبان عزمهما "توفير مناخ أفضل لتشجيع وتنمية التجارة والاستثمار".