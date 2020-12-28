 ترامب: سأعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات - بوابة الشروق
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ترامب: سأعود إلى واشنطن يوم تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 6:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 6:20 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعود إلى العاصمة واشنطن في 6 يناير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أعضاء الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر نوفمبر.

وعبر تغريدة في موقع "تويتر"، دعا ترامب أنصاره إلى عدم تفويت عودته، متعهدا بتقديم معلومات إضافية حول هذا الأمر لاحقا، لكنه لم يحدد بالضبط ما يعنيه.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه سيسافر في 4 يناير إلى ولاية جورجيا، حيث سيتحدث أمام تجمع حاشد لدعم السناتورين الجمهوريين ديفيد بوردو وكيلي لوفلر، اللذين يشاركان في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 يناير.

يذكر أن ترامب توجه في وقت سابق إلى مارالغو بفلوريدا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.


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