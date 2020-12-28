صحيفة: الرئيس اللبناني ميشال عون يرفض تلقي لقاح كورونا

ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، امتنع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عند وصوله لبنان.

وأبرزت قناة "الجديد" اللبنانية مقالا منشورا في صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، جاء فيه أن "الرئيس ميشال عون، وخلافا لما يفعله مسؤولون عديدون في العالم، قرر الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عند وصوله الى لبنان، مفضلا الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتخذها".

كما أشار المقال إلى أنه "من باب الاحتياط الإضافي في مواجهة (كوفيد-19)، فقد اعتذر عون عن المشاركة في قداس الميلاد في بكركي، كما ورد في التفسير الرسمي لغيابه عن القداس".

وأعلن لبنان، اليوم الاثنين، حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20 في المئة من مواطنيه.