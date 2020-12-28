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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد إضاءة شجرة عيد الميلاد في دمشق، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من حضور احتفال هذا العام؛ وذلك بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.