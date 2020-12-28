 بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد في دمشق وسط إجراءات احترازية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد في دمشق وسط إجراءات احترازية

نور رشوان
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 11:27 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد إضاءة شجرة عيد الميلاد في دمشق، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من حضور احتفال هذا العام؛ وذلك بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.


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