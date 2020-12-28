محاضرة تحفيزية وجمل خططية وتدريبات خفيفة لبابل في الإسماعيلي

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استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم، استعدادا للقاء أسوان الثلاثاء المقبل فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى.

المران بدأ بمحاضرة تحفيزية عقدها محمد وهبة مدرب الفريق،للعمل على تحفيز اللاعبين،من أجل استمرار الروح القتالية التى شهدها الفريق بالمواجهة الماضية رغم فقدان نقطتين.

تطرق المران لتدريبات خططية من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية كما حرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء لتجنب تكرارها مجددا.

وخاض أرى بابل جناح الفريق تدريبات خفيفة بجانب أحمد عبد الوهاب ظهير الفريق الشاب قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات سعيا لتصحيح الأخطاء.

وادى حراس المرمى تدريبات على كيفية التعامل مع المهاجمين والعرضيات الطولية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير.