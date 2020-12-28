وزير الثقافة السوداني: مراجعة قوانين الإعلام لتواكب طموحات العاملين

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الوزارة تعمل علي مراجعة قوانين الإعلام لتواكب متطلبات العمل وطموحات العاملين في المجال.



ودعا صالح، خلال افتتاح ورشة عمل (نحو ميثاق شرف لحماية الصحفيات من العنف) اليوم الاثنين، إلى ضرورة مراعاة اللجنة المشرفة علي تعديل القوانين، وضعية المرأة الصحفية.



وأشار صالح إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة يحتاج إلى عمل كبير نظرا للمتغيرات التي فرضتها ظروف الحرب من نزوح ولجوء وتبديل في السلوك الإنساني، مؤكدا أن محاربة العنف عملية مستمرة لا تنتهي بقرار تصدره الدولة، بل يحتاج إلى مبادرات ومجموعات ضغط وحملات من منظمات المجتمع المدني.



واعتبر أن "الصحفيات ما زلن يتعرضن للعنف من مختلف الجهات بما فيها السلطة، وذلك لعدم وجود قوانين ولوائح تنصفهن"، وحث على توفير بيئة عمل تُلبي احتياجاتهن.