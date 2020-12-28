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نائب وزير الدفاع السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
cnn
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 5:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 5:27 ص

تلقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الأحد، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حسبما أعلن في حسابه عبر تويتر.

 
وكتب الأمير خالد بن سلمان تعليقا على صورة نشرها للحظة حصوله على اللقاح: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩".


وأضاف: "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

ويوم الجمعة، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في حسابه عبر تويتر، إن "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي".

وتلقت المملكة أول شحنة من لقاح كورونا في 16 ديسمبر كانون الأول، حسب وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، للتلفزيون السعودي الرسمي الأسبوع الماضي.

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