 غدا.. «الفائزون بالمرض» و«ملهاة الحجاج» ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من القومي للمسرح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. «الفائزون بالمرض» و«ملهاة الحجاج» ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من القومي للمسرح

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 3:21 ص

 يُعرض غدا الإثنين عرض "الفائزون بالمرض" وعرض "ملهاة الحجاج" ضمن فعاليات اليوم التاسع من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر دورة "الآباء"، المقامة حاليًا على مسارح القاهرة وتستمر حتى 4 يناير المقبل.
تبدأ الفعاليات الخاصة بالعروض المسرحية في الساعة السادسة مساء غد على مسرح الطليعة بعرض "الفائزون بالمرض" للمخرج محمد السباعي، ضمن عروض الثقافة الجماهيرية المشاركة في المهرجان، المسرحية تدور أحداثها حول الصراع الدائر بين شخصيات العمل من خلال عائلة" الأخضر" بعد قيام سكان المدينة بطردهم جميعا إلى الغابة بعد إصابتهم بمرض نادر، ويتصاعد صراع الأحداث بعد بناء الحاجز المحظور بين سكان المدينة والعائلة المصابة.
ويعرض في الساعة الثامنة مساء غد وبعد غد على مسرح متروبول العرض المسرحي "ملهاة الحجاج" للمخرج عمر الشحات، ضمن عروض الفرق المستقلة والهواة المشاركة بالمهرجان، العرض كوميديا شعبية تتناول أحداثها حكاية الحجاج بن يوسف الثقفي وتاريخه، العمل تأليف السيد محمد علي، وبطولة فرقة "المشخصاتية".

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