ترامب يوقع مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا والميزانية الاتحادية

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا البالغ قيمته 900 مليار دولار وميزانية الحكومة الاتحادية التي تبلغ 4ر1 تريليون دولار، وفقا لما قاله متحدث باسمه يوم الأحد.