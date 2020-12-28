روبي وبهاء سلطان وويجز في ضيافة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

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قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، الاحتفال بليلة رأس السنة، وذلك بسهرة خاصة على قناة dmc تقدمها النجمة إسعاد يونس.

وتستضيف إسعاد يونس، النجوم روبي، وبهاء سلطان، وويجز، في ليلة رأس السنة.



من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للمتحدة للخدمات الإعلامية، إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون أذواق مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات المشاهدين.



ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين، طلب تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.