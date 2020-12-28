ارتفعت معدلات القلق بشكل كبير بين مسؤولي السلطات الصحية الكندية مع تسجيل أربع حالات للسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.

وسجلت كندا خلال اليومين الماضيين ثلاث حالات إصابة بهذه السلالة الجديدة من الفيروس في مقاطعة أونتاريو وحالة واحدة في مقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي.

وذكر المسؤولون أن حالتين من هذه الحالات تعود لمسافرين قادمين من المملكة المتحدة وصلا مؤخرا إلى كندا.

وأبلغت أونتاريو عن أول حالتي إصابة معروفتين في كندا بالفيروس يوم السبت الماضي في زوجين من منطقة دورهام ، شرق تورونتو.

وقالت مساعدة كبير المسؤولين الطبيين في أونتاريو الدكتورة بارابار يافي في بيان صحفي صدر يوم أمس إن الحالة الجديدة التي سجلتها أونتاريو اليوم تعود لشخص من أوتاوا كان قد وصل مؤخرا من المملكة المتحدة. أما الحالتان الأوليتان فهما لشخصين اختلطا بمسافرين من المملكة المتحدة.

وعُثر على هذه السلالة الجديدة من الفيروس لأول مرة في المملكة المتحدة وهي أسرع انتشارا من السلالة السابقة ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه السلالة أكثر خطورة.

وجاءت أنباء الحالات الجديدة مع تسجيل مقاطعتي أونتاريو وكيبيك أكثر من 2000 تشخيص للفيروس.

وأبلغت "أونتاريو" عن 2005 حالات إصابة، و18 حالة وفاة جديدة، في حين أعلنت "كيبيك" عن 2291 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة أخرى. وقالوا إنه تم الإبلاغ عن 6783 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و 110 حالات وفاة إضافية مرتبطة بفيروس كورونا المستجدة منذ يوم الخميس.

جاء العدد الإجمالي لمدة ثلاثة أيام بعد أن لم تنشر المقاطعة بيانات عن عدد الإصابات أو الوفيات الجديدة يوم الجمعة أو السبت.

وفي الوقت نفسه، قالت كبيرة المسؤولين الطبيين في "ألبرتا" إن هناك ما يقدر بنحو 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 مسجلة يوم السبت الماضي، لكنها حذرت من أن العدد المنخفض ناتج عن عدد أقل من الاختبارات التي يتم إجراؤها في يوم عيد الميلاد.

وأبلغ مسؤولو الصحة في مقاطعة مانيتوبا عن 524 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و 28 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس. وقالت المقاطعة إن إحدى الوفيات كانت امرأة في الثلاثينيات من عمرها من منطقة وينيبيج الصحية بينما كانت باقي الحالات في الستينيات أو أكبر.

وفي مقاطعات كندا الأطلسية، أبلغ مسئولو الصحة العامة في "نيو برونزويك" عن حالتين جديدتين في منطقة مونكتون. وشهدت مقاطعة "نيوفاوندلاند ولابرادور" أيضا ثلاث حالات جديدة من كوفيد-19.