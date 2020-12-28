باتشيكو فى ورطة بسبب الغيابات.. وأحداد يقود الهجوم.. سامى يسعى لاستمرار سلسلة اللاهزيمة بالدورى والوصول للمباراة الـ13 على التوالى

يخوض الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم، مواجهة صعبة امام فريق سموحة باستاد الجيش ببرج العرب، فى اطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة، رافعا شعار الفوز واستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، ويعانى الزمالك من عدم الاستقرار الادارى، بعد وفاة رئيس النادى المعين المستشار أحمد البكرى، بجانب الاصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين أمثال محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبدالسلام واسامة فيصل وحسام اشرف بسبب الكورونا، وعبدالله جمعة الظهير الايسر، لعدم الجاهزية، بجانب الاصابات الأساسية لعدد آخر، بسبب رغبتهم فى الرحيل امثال مصطفى محمد والتونسى فرجانى ساسى والمغربى اشرف لمشرفى.

ويبحث البرتغالى جايمى باتشيكو، الدفع بالمغربى حميد أحداد على حساب مصطفى محمد، حيث سيقود اللاعب المغربى خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد فى الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية.

ومن المنتظر أن يجرى باتشيكو تعديلات عديدة بالتشكيل، أبرزها الدفع باللاعب محمد عبدالغنى بقلب الدفاع بجوار محمود حمدى الونش، واللعب باللاعب محمد أشرف روقة بمركز الوسط المدافع بجوار فرجانى ساسى، لتعويض غياب الثنائى الأساسى علاء وحامد، مع الدفاع بالمغربى حميد أحداد بمركز رأس الحربة الصريح.

فى المقابل، يدخل سموحة المباراة وهدفه استمرار صحوته، بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الماضية على حساب وادى دجلة، جامعا 5 نقاط من تعادلين امام غزل المحلة والاتحاد السكندرى والفوز على دجلة.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى، لعدم الخسارة والخروج بالمباراة بنقطة التعادل على الاقل، طمعا فى الوصول للمباراة الثالثة عشرة مع سموحة، بدون هزيمة فى الدورى، خلال موسمين (6 مباريات فوز و6 مباريات تعادل) البداية كانت يوم 10 سبتمبر 2020 أمام الزمالك وانتهت بالتعادل 3/3 فهل يفعلها الزمالك ويوقف سلسلة اللاهزيمة اليوم، ام تستمر مسيرة سامى الناجحة.

ويعتمد سموحة على جهود هدافه حسام حسن ومعه الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى والتونسى رفيق كابو، بجانب السودانى أطهر الطاهر والليبى محمد الترهونى، فى الوقت الذى يغيب على غزال بسبب إصابته بالكورونا.