موسمياني عن فشل صفقة سيرينو: محمد شريف يقوم بالدور الذى نبحث عنه





علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على فشل صفقة تعاقده القلعة الحمراء مع جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني عقب فوز الأهلي على الاتحاد 4-0:" ماذا سنفعل؟ هذا هو الوضع الحالي، وبشأن الصفقات الجديدة يمكن نحتاج أو لا نحتاج، وأحيانا تبحث عن شيء ويكون في بيتك".

وأضاف:" محمد شريف يقوم بالدور الذي نبحث عنه، وسنعطيه ثقة كاملة وسيكون هناك منافسة كاملة مع مروان وأحمدياسر ريان في مركز رأس الحربة".

وتابع:" نحن أبطال إفريقيا ويجب أن نظهر بشكل جيد في مونديال الأندية، ونحتاج تدعيم في مركزين ويكونوا بمواصفات خاصة ومميزة".

وأوضح، أنه كان ملتزم بتواجد محمد شريف في مركز رأس حربة، بسبب كثرة المباريات فسيتقاسم المركز مع مروان محسن وسنرى في المستقبل.

وأشار إلى أن محمد شريف استطاع التسجيل في العديد من المباريات ويجب الا نتعجل في أمره، مؤكدًا أنه حين يكون مروان لديه مشكلة يجب أن يكون لديه العديد من البدائل الجاهزة.

وأتم تصريحاته:" رأس الحربة ليس مركز محمد شريف ولا يجب أن نلقي بالحمل فقط على احمد ياسر ريان فقط في غياب مروان محسن، وصلاح محسن أيضا رأس حربة لكنه يحتاج لبعض الوقت لكي يكتسب خبرة"