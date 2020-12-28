روسيا تمهل مساعد الملحق العسكري بالسفارة البلغارية 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين أن مساعد الملحق العسكري في السفارة البلغارية لدى موسكو ميتكو بوريسوف، شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وذكرت الخارجية الروسية ، في بيان لها، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، " أنه تمت دعوة السفير البلغاري أتاناس كرستين إلى وزارة الخارجية الروسية في 28 ديسمبر، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تعلن عن الشخص غير المرغوب فيه، المقدم ميتكو بوريسوف، مساعد الملحق العسكري في السفارة البلغارية في موسكو، يُطلب من الموظف المحدد مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون 72 ساعة".

وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام البلغاري إن بلاده تشتبه بجمع مواطن روسي يتمتع بوضع دبلوماسي لمعلومات عسكرية.

وفي المقابل، ذكرت السفارة الروسية في صوفيا أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 18 ديسمبر الجاري أن الملحق العسكري والجوي والبحري في السفارة الروسية غير مرغوب به ، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد.