 وزيرة صحة أيسلندا بعد وصول لقاح كورونا: آمل رؤية الابتسامات وراء الأقنعة الواقية - بوابة الشروق
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وزيرة صحة أيسلندا بعد وصول لقاح كورونا: آمل رؤية الابتسامات وراء الأقنعة الواقية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 4:05 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 4:05 م
تسلمت أيسلندا اليوم الإثنين أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، قبل يوم من بدء حملات التطعيم المقررة.

وتم نقل جرعات اللقاح وعددها حوالي عشرة آلاف، التي أنتجتها شركتا "بيونتيك" و"فايزر" من امستردام.

ومن المقرر أن يكون موظفو الصحة في الخطوط الأمامية والأشخاص في دور الرعاية ودور المسنين أول من سيتم تطعيمهم.

وقالت وزيرة الصحة، سفانديس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي "اليوم، يوم الأخبار السارة. هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها من جائحة كوفيد، لكن الأهم هو أننا أقوى معا".

وأضافت "آمل أن تروا جميعا ابتسامات تحت هذه الأقنعة. هناك ابتسامات".

وسجلت الدولة الواقعة شمال المحيط الأطلسي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3650000 ، 28 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و5700 حالة إصابة.

وتلقت دول أخرى في شمال أوروبا وهي الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد أول دفعات للقاح كورونا أمس الأول السبت.

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