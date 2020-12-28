الهند تمدد العمل بتوجيهات مراقبة جائحة كورونا إلى 31 يناير

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الهندية في بيان اليوم الاثنين تمديد العمل بتوجيهات مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل، عقب زيادة في الإصابات عالميا وظهور سلاسة جديدة متحورة من الفيروس في المملكة المتحدة، فيما تراجعت الحالات النشطة في البلاد.



وبحسب الإرشادات، يجب الاستمرار في ترسيم مناطق الاحتواء واتباع إجراءات الاحتواء المعلنة داخل تلك المناطق، كما يتعين الترويج للسلوك الملائم للتصدي لكوفيد-19 وتنفيذه بصرامة ويجب أيضا اتباع إجراءات التشغيل المعيارية فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة المسموح بها بدقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 20 ألفا و21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و207 حالات و871 حالة.



ونقلت شبكة "ان دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 279 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 147 ألفا و901 حالة.