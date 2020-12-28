وزيرة التعاون الدولي: ألقينا الضوء على ما حققته مصر رغم تحدي كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي للوزارة بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» جهد مختلف، لافتة إلى طرحه باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضافت المشاط، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن التقرير سلط الضوء على ما حققته مصر رغم تحدي أزمة كورونا، قائلة إن الوزارة نجحت في نقل الصورة إلى الخارج والمنظومة التي صممتها الحكومة للتصدي للجائحة، من خلال التواصل المستمر.

ولفتت إلى تنفيذ أول منصة لتلبية احتياجات وزارة الصحة في بداية شهر أبريل الماضي، متابعة: «بدأ نوع من التواصل مع الصين واليابان والوكالة الأمريكية للتنمية والفرنسية للتنمية والبنك الدولي».

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن التقرير يهدف إلى إظهار انفتاح مصر على كل الشراكات الدولية، والتعريف بأن الشركات الدولية المصرية تستهدف التنمية المستدامة، متابعة أنه تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي، يحوي خريطة مقسمة بأهداف التنمية المستدامة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، تقريرها بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» منتصف الأسبوع الماضي، لإبراز الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف الي دفع الشراكات الدولية.