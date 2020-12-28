السجن 5 سنوات لمساعد رئيس حى بولاق السابق وموظف بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بالسجن 5 سنوات لكل من مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا السابق وموظف فى إدارة التسكين بالحى، في إعادة إجراءات محاكمتهما بتهمة التزوير فى محررات رسمية.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها ضد المتهمين غيابيًا بالسجن المؤبد، فتقدم المتهمون بطلب إعادة محاكمتهم حضوريًا.

وأحالت نيابة وسط القاهرة المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما حال كونهما من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا تزويرا فى محررات رسمية هى قسائم توريد المبالغ النقدية لدى خزينة حى بولاق أبو العلا، تلك التى حصلها المتهمين بغرض التسكين.

وأضافت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن المتهمين استوليا على 25 ألف جنيه من المجنى عليهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها بإيهام المجنى عليهم، بوجود واقعة مزورة تمثلت فى أن حى بولاق أبو العلا، طرح وحدات سكنية للتمليك لكافة قاطنى محافظة القاهرة فتقدم العديد من المواطنين لحجز تلك الوحدات، وان المبالغ التى سبق ذكرها هى مقدمات لحجز تلك الوحدات.