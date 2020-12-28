أسعار العقارات السكنية في ألمانيا تسجل أعلى ارتفاع منذ نهاية 2016

واصلت أسعار العقارات السكنية في ألمانيا ارتفاعها رغم أزمة كورونا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الاثنين، أن متوسط أسعار الشقق والمنازل السكنية لعائلة أو عائلتين ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.8% مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

بهذا الإعلان، يؤكد المكتب تقديرا أوليا كان قد نشره في نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في أسعار العقارات السكنية هو الأقوى منذ الربع الرابع في عام 2016 عندما وصل متوسط نسبة الزيادة آنذاك إلى 8.4%.

وأوضح المكتب أن أسعار العقارات السكنية في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني بارتفاع بمقدار 0.3% مقارنة بتقدير سابق.

يشار إلى أن الطلب على الأماكن السكنية ارتفع ولاسيما في المناطق الحضرية وقد ساعد على ذلك تدني أسعار الفوائد على البناء، وقد لاحظ المكتب ارتفاعات كبيرة في الأسعار في مناطق أخرى، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 10.2% في المدن متوسطة الحجم خارج المدن الرئيسية، وارتفعت أسعار المنازل في المناطق كثيفة السكان في الريف بنسبة 9.7% لتتجاوز متوسط نسبة الارتفاع (8.9%) في المدن السبع الكبرى.